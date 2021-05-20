Последние новости в Санкт-Петербурге на 20 мая 2021 года: Новые беды из-за урагана и прогулка голой девушки по центру

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 20 мая 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» по традиции собрала для читателей интересные последние новости в Санкт-Петербурге на 20 мая 2021 года, в этот раз к утру четверга, 20 мая. Накануне в Северную столицу вновь заглянул ураганный ветер вместе с ливнем. К счастью, в этот раз непогода задержалась в город ненадолго и разрушений не так много, как 18 мая. Спасатели МЧС сообщают о трех поврежденных автомобилях и одном пострадавшем человеке, его снесло ветром вместе с беседкой. Кроме этого стихия повалила около 50 деревьев, чуть не пострадали дети на игровой площадке в Адмиралтейском районе. Также из-за неблагоприятных метеоусловий задерживались электрички.

Средь бела дня по городу расхаживала голая рыжеволосая красавица. Прохожие фотографировали ее и гадали, что именно стряслось с девушкой. Та не обращала внимание на окружающих и куда-то шла. Ее в итоге забрали в отдел сотрудники полиции. Одеждой обнаженную даму так никто и не накрыл.

Суд наконец-то огласил приговор бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну – 5,5 лет в колонии за взятку при строительстве стадиона «Зенита» на Крестовском острове. Чуть меньший срок, 5 лет, достался еще одному бывшему чиновнику Смольного, замглавы комитета по строительству Александру Янчику.

И о погоде. Если вы устали от жары, то синоптики обещают в Северной столице похолодание к концу рабочей недели. Уже в пятницу температура будет не выше +16 градусов. Станет облачно и временами дождливо.