Град размером с перепелиное яйцо выпал в Ленинградской области

Гигантский град выпад в Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

Мощнейший град прошел в Ленинградской области, под городом Кингисепп вечером в среду, 19 мая 2021 года. Местные жители, увидев, как с неба летят "булыжники", попрятались по домам. Выйдя после "бомбардировки" на улицу, они увидели, что размером град с перепелиное яйцо.

- В садоводстве Солка, что под Кингисеппом выпал град размером с 5 рублевую монету, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Даже на ладони взрослого мужчины помещаются всего пять таких огромных градин.

- Как булыжники по лобовому стеклу били, - пожаловалась свидетельница.

А перед тем, как над городом зарядил град, в небе над Кингисеппом появилась настоящая воронка, в которую затягивало облака. Со слом ведущего синоптика центра "Фобос" Михаил Леус, по городу промчался настоящий смерч.