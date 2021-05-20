Резкое похолодание придет в Петербург 20 мая

В Петербурге резко похолодает 20 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

Знойная жара закончилась в Санкт-Петербурге, а на смену ей придет резкое похолодание. Накануне температура воздуха прогрелась до 29 градусов, а уже в четверг, 20 мая 2021 года, ожидается не более 18. Без дождей снова не обойдется.

- Сегодня, 20 мая, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться фронтальным разделом. Вытянувшись по территории области с юга на север, он станет причиной облачной с прояснениями погоды, во второй половине дня вызовет кратковременные дожди, местами возможны грозы, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха ожидается обычная весенняя - плюс 16-18 градусов, по Ленинградской области 15-20 градусов выше нуля. Эта температура является близкой к климатической норме.

Ветер же будет прохладный западный и северо-западный 4-9 метров в секунду.