С 6-балльных пробок началось утро 20 мая в Петербурге

Петербург встал в 6-балльных пробках утром 20 мая Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге с утра 20 мая 2021 года наблюдаются пробки. По данным сервиса "Яндекс" на 08:40 часов в городе наблюдается загруженность дорог в 6-баллов, что на балл больше, чем обычно. Самые длинные пробки образовались на Кольцевой автодороге.

- В Санкт-Петербурге 6 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в четверг. Ожидается, что пробки продолжат расти и к 9 часам достигнут пика в 7 баллов, - сообщил сервис.

Так, на данный момент автомобилисты стоят на КАД, внешнем кольце в районе Кудрово. Сейчас там проходят ремонтные работы по монтажу металлоконструкций через дорогу.

Почти там же, но на внутреннем кольце трассы между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной.

Сложная обстановка на Приморском проспекте, причем в обе стороны.