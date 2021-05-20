Движение машин ограничат в Петербурге 22 мая из-за велопробега по ЗСД

В Петербурге перекроют дороги на время велопробега 22 мая Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в субботу, 22 мая 2021 года, пройдет велопробег и забег по ЗСД, в связи с которыми в городе будет ограничено движение для автомобильного транспорта. Комитет по транспорту предупредил, что перекрытия запланированы с 14 часов вплоть до полуночи от Богатырского проспекта в сторону реки Екатерингофки.

- Движение транспорта будет прекращено с 14:00 до 23:30 часов по двум крайним правым полосам движения по Богатырскому проспекту вдоль дома 42 и проспекта Крузенштерна в направлении от Адмиральского проезда к Западному скоростному диаметру в сторону набережной Екатерингофки, - пояснили в комитете.

Также с 21:00 до 23:30 будет запрещен проезд на финише заезда - по крайней правой полосе движения по Екатерингофке в направлении от Шотландской улицы к Невельской улице.

22 мая в Петербурге пройдет велопробег и забег под названием "ЗСДфест".