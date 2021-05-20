Человек попал под поезд неподалеку от станции «Ленинский проспект»

Электричка сбила человека в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пригородная электричка сбила человека в Петербурге утром 20 мая. ЧП произошло неподалеку от станции «Ленинский проспект». Об инциденте в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщают очевидцы.

- На ж/д после «Ленинского» в сторону «Предпортовой» под поезд попал человек, - уточняют свидетели происшествия.

На кадрах видео заметно, что на помощь пострадавшему бросились пассажиры и сотрудники железной дороги, однако признаков жизни сбитый не подавал. На данный момент сведений о его состоянии нет. «Комсомольская правда» будет следить за ситуацией.

ОБНОВЛЕНО:

По словам очевидцев, поезд сбил женщину, бывшую в нетрезвом состоянии.

- Сотрудники полиции с машинистом занесли ее в тамбур, довезли до «Предпортовой», электричка задержалась на 20 минут до приезда скорой.У женщины сильно разбита голова, но жива, отправлена в больницу на Костюшко, - сообщают пассажиры поезда.