Подозреваемого в серийных изнасилованиях детей задержали в Петербурге

В Петербурге поймали подозреваемого в серийной педофилии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в серийном изнасиловании детей. В среду, 19 мая 2021 года, в следственный комитет Красногвардейского района поступило заявление, в котором говорилось о преступлении против ребенка.

- Проверка заявления показала, что в период с марта по май 2021 года неустановленный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении ребенка 2009 года рождения, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Также установлено, что в этот же промежуток времени аналогичный случай произошел с ребенком 14-ти лет. Возбуждены два уголовных дела по каждому из детей.

Утром того же дня полиция задержала 62-летнего мужчину, проживающего в доме на Муринской дороге.

- Установлено, что подозреваемый аналогичные деяния совершал в отношении большого количества потерпевших, работа по установлению которых продолжается, - добавил источник.

Подозреваемый уже бывал судим за развратные действия в 1982 году. Сейчас он под стражей.