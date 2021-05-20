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Общество20 мая 2021 10:35

Более 25,5 тысячи человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Данные на утро 20 мая приводит городской оперштаб
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Более 25 тысяч петербуржцев протестировали на ковид.

Более 25 тысяч петербуржцев протестировали на ковид.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 25,5 тысяч петербуржцев прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за последние сутки. Такие цифры приводит городской оперативный штаб по мониторингу распространения ковида.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25 647 человек, - уточняет пресс-служба администрации Петербурга.

Операторами единой информационно-справочной службы «122» обработано 12 303 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом. Напомним, что по этому же короткому номеру можно записаться на вакцинацию, на прием к врачу или вызвать его на дом.