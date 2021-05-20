Появилось фото задержания подростка, пытавшегося зайти в петербургскую школу с пистолетом и в экипировке

Фото подростка, пытавшегося зайти в петербургскую школу с оружием Фото: Предоставлено "КП"

В распоряжении "Комсомолки" появилось фото подростка, который утром 20 мая 2021 года попытался пройти в школу в Санкт-Петербурге. Внимание охраны 17-летний одиннадцатиклассник привлек своим видом: с ног до головы мальчик был одет в экипировку для стайкбола, а в вещах у него был пистолет.

- Подростка задержали, когда он пытался зайти в школу. По предварительным данным, пистолет, который был у него с собой, для страйкбола, - рассказал "Комсомолке" источник.

Кроме обмундирования, на парне был одет галстук

Зачем парень пошел в таком виде в школу, пока не известно. Из выделяющегося в его образе был синий галстук, надетый поверг обмундирования. Молодого человека задержали и сейчас допрашивают. Также силовикам предстоит разговор с его родителями.

В Петербурге после 11 мая, когда произошла стрельба в казанской гимназии, губернатор Александр Беглов поручил усилить безопасность.