Смольный усилит контроль за ношением масок в транспорте

Пассажиров без масок не будут пускать в транспорт и могут оштрафовать. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга намерены усилить контроль за ношением средств индивидуальной защиты в транспорте. Об этом, на фоне растущей заболеваемости, заявил вице-губернатор Максим Соколов. Еще одним поводом напомнить о важности ношения масок стали грядущие крупные мероприятия - Петербургский экономический форум и ЕВРО-2020.

- Дал поручение руководителям транспортных предприятий города усилить меры по борьбе с коронавирусом в автобусах и троллейбусах, вагонах трамваев и метро, а также на объектах транспортной инфраструктуры, - отметил Соколов на своей странице ВКонтакте. - Пассажирам без средств индивидуальной защиты могут отказать в перевозке. Не пренебрегайте своим здоровьем и проявите заботу об окружающих.

Чиновник призвал петербуржцев вместе «погасить» всплеск заболеваемости и провести игры Чемпионата Европы по футболу по самым высоким стандартам безопасности.

Напомним, что именно по эпидемиологическим соображениям город получил три дополнительные игры группового этапа, которые были перенесены из Дублина.

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