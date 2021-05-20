Потолок обрушился в квартире на Малой Посадской улице

Прокуратура заинтересовалась обрушением потолка квартиры в Петроградском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургская прокуратура начала проверку после ЧП в Петроградском районе города, где в одной из квартир дома по Малой Посадской улице частично обрушился потолок - штукатурка, держащаяся на деревянной обрешетке, как часто бывает в старом фонде. По счастью, никто не пострадал, однако житель квартиры обратился с заявлением в надзорные органы.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности производства работ по переустройству и перепланировке жилого помещения, расположенного над квартирой, в которой произошло обрушение, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Проверят прокурорские работники и деятельность чиновников, обязанных следить за состоянием жилого дома, проводить ремонт здание и его обслуживание.

В случае выявления нарушений, будут приняты меры.