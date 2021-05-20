20 мая «Теплосеть» проводит испытания в Красносельском районе Петербурга

испытание труб на прочность проходит в Красносельском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

20 мая испытания сетей теплоснабжения пройдут в Красносельском районе Петербурга. Об этом предупреждают коммунальные службы города. Местных жителей просят быть осторожными и внимательными.

- При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах просьба сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112), а также соблюдать простые правила безопасности: Не приближайтесь к месту вытекания воды! Не пытайтесь пройти или проехать по территории, залитой водой и вымытым грунтом, - сообщает пресс-служба «Теплосети Санкт-Петербурга».

Специалисты отмечают, что ни в коем случае нельзя заходить за ограждения или пытаться вывести машину из зоны разлива - весь ущерб выплатят по страховке.

20 мая проверка коснется улиц: Червонного Казачества, Примакова, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Десантников, Рихарда Зорге, Доблести и проспекта Маршала Жукова.