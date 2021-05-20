Установлена личность человека, попавшего под поезд у "Ленинского проспекта" в Петербурге

Пенсионерка выжила после столкновения с поездом в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стала известна личность человека, который попал под поезд неподалеку от станции "Ленинский проспект" в Санкт-Петербурге утром 20 мая 2021 года. Под колесами оказалась 63-летняя женщина.

- Сегодня в 08:00 часов в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на перегоне "Броневая - Предпортовая" электропоездом сообщением "Санкт-Петербург - Луга-1" травмирован человек, - рассказали в управлении на транспорте МВД.

От удара женщину отбросило в сторону. Они выжила, но сейчас находится в больнице. О ее состоянии на данный момент ничего не сообщается.

В настоящее время, сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.