Труп избитого мужчины со шнурком на шее нашли в Юнтоловском заказнике Петербурга

В Юнтоловском заповеднике Петербурга нашли избитый труп мужчины Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге был найден труп мужчины в Юнтоловском заповеднике. В десятом часу утра 19 мая 2021 года в полицию позвонил житель Приморского района и рассказал о находке: в лесопарковой зоне лежало тело с множественными травмами.

- Труп находился в лесу в 80 метрах от дома 4 по Глухарской улице. На теле обнаружено множество ссадин на лице и руках, на теменной-затылочной части. Лицо мужчины в кровоподтеках, за левым ухом есть рана, а верхние зубы повреждены. Также на шее трупа завязан шнурок от правого ботинка, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полицейские выяснили, что погибший 51-летний мужчина, гражданин России. Остальные данные пока выясняются.

Специалисты отметили, что труп пролежал в лесу 1-2 суток. Тело направлено в морг для установления причины смерти.