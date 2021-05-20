Росприроднадзор рассказал, что делать с проснувшимися летучими мышами в Петербурге

Летучих мышей нельзя кормить и трогать руками! Фото: Управление Роспрориднадзора по СЗФО.

Северо-Западное управление Росприроднадзора рассказала петербуржцам, что делать и как себя вести с летучими мышами, которые проснулись от зимней спячки и все чаще пересекаются с человеком в жилых домах.

- Весной представители отряда рукокрылых просыпаются после спячки, в которой проводят от 6 до 8 месяцев. Обычно это происходит в мае. Животные активны только в теплое время года и важны для экосистемы. Так как звери не имеют гнезд, то селятся в расщелинах коры и в поврежденных деревьях, могут облюбовать чердаки, заброшенные здания, балконы и даже залететь в многоэтажку в поисках убежища, - отмечают специалисты.

В этом случае мышей нельзя брать голыми руками - зубы у животных острые. И хоть кровь они не пьют, но занести инфекцию могут - при укусе надо обязательно обратиться к врачу.

Чтобы выпустить летучую мышь из квартиры, необходимо надеть плотные перчатки и накрыть непрошенного гостя полотенцем, после чего вынести на улицу. Кормить животное тоже не стоит.

Всего в Петербурге водится семь видов летучих мышей.