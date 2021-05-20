В Петербурге задержали мужчину, сделавшего неудачное обрезание 2-летнему мальчику

В Петербурге задержали медика клиники, сделавшего неудачное обрезание 2-летнему мальчику Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет задержал 28-летнего мужчину, который сделал неудачное обрезание двухлетнему мальчику в Санкт-Петербурге. Дело произошло вечером 18 мая 2021 года в одной из частных клиник в Выборгском районе. Во время операции у малыша начались судороги, остановилось сердце и ему пришлось вызывать бригаду скорой помощи.

- У задержанного были знания в области судебной медицины. Находясь в клинике он начал делать платное обрезание мальчику. Действуя по легкомыслию, осознавая возможное наступление общественно-опасных последствий в результате проводимого оперативного вмешательства, ввел мальчику лекарственное средство – "лидокоин", после чего произвел операцию, в результате чего наступила клиническая смерть ребенка, остановка кровообращения длительностью 4 минуты, судорожный синдром, - рассказали в следственном комитете.

Ребенка спасли врачи скорой и детской больницы, куда его госпитализировали. По возбужденному уголовному делу проводится проверка, в том числе и самой клиники, где все произошло.