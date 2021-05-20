Видео задержания школьника в стайкбольной амуниции в Петербурге попало в сеть

Появилось видео задержания ученика в амуниции, пытавшегося зайти в школу в Петербурге Фото: Предоставлено "КП"

В социальных сетях появилось видео задержания 17-летнего парня, который пытался пройти в школу №147 в Санкт-Петербурге в страйкбольной амуниции и пистолетом в кобуре. Ученика 11-класса заметили утром 20 мая 2021 года. Охрана сразу же вызвала силовиков, которые задержали подростка, положив на капот машины.

- Ноги шире. Руки на капот, рот закрыл, - строго дают распоряжения задержанному силовики.

Кроме необычного для школы костюма в виде обмундирования для игры в страйкбол, у мальчика на нее был синий галстук. Как он объяснил свой внешний вид силовикам, пока официально не известно. Предварительно, школьник оправдывается какой-то запланированной фотосессией.

Сейчас продолжается расследование и допрос подростка.