С 1 июля эвакуированные машины будут увозить на 12 штрафстоянок Петербурга: адреса

Эвакуированные машины будут отвозить на 12 штрафстоянок. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 29 июня в Петербурге меняются правила эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Точнее, право выписывать штрафы и увозить машины переходит от ГИБДД к Комитету по транспорту. Оформлять нарушения будут при помощи камер наблюдения и пеших инспекторов. Как вернуть свой автомобиль и где его найти, журналистам рассказали на пресс-конференции.

- Порядок остается прежним – если эвакуировали автомобиль, владелец звонит по номеру 112 – приезжает в один из четырех офисов, получает протокол и документ который позволяет забрать авто со штрафстоянки, – сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Офисы для оформления документов разместятся по адресам: 8-я советская улица, 31/27; проспект Ветеранов, 131; Синявинская улица, 3; проспект Просвещения, 54.

Штрафстоянок - 12:

- Шкиперский проток, 16, корп.4, лит. А;

- поселок Шушары, территория предприятия «Ленсоветовское»;

- Петродворец, Ропшинское шоссе, 8, лит. Ж;

- Салтыковская дорога, участок 10 у (дом 58 А, лит. Ж по шоссе Революции);

- улица Мебельная, участок 40 (юго-западнее дома 2, лит. В по Мебельной улице);

- Петровская коса, 3 лит. А;

- 1-й Верхний переулок, 12, лит. А;

- улица Цветочная, 18;

- улица Степана Разина, 11, лит. Б;

- дорога на Турухтанные Острова, 20, кор. 1;

- улица Евгеньевская, 2, лит. Б;

- улица Салова, 45, лит. Ф и Ж.

Чтобы машину отдали, надо оплатить штраф в три тысячи рублей за неправильную парковку и еще три тысячи - за эвакуацию. То есть удовольствие припарковаться под знаком обойдется водитель в шесть тысяч рублей. Плюс потерянное на вызволение авто время.

Узнать, куда именно увезли автомобиль, также модно по номерам: 680-33-32 и 680-33-33.