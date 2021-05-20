Число новых зараженных коронавирусом возросло в Петербурге 20 мая

Более 790 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 20 мая 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается подъем заболеваемости коронавирусом. На четверг, 20 мая 2021 года, в городе зафиксировано еще 791 случай заражения. Это всего на 1 процент меньше, чем днем ранее, однако планомерный рост идет уже неделю. В связи с этим в Смольном заявили, что будут усиливать контроль за ношением масок в общественных местах и транспорте.

- По последним данным в Петербурге с начала пандемии заразились 430 492, умерли от коронавируса 13 921 человек, из них 40 за последние сутки, выздоровели 394 610 (+ 1501 за сутки, - рассказали в оперативном штабе по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 20 мая 2021 года / Фото: Яндекс

Специалисты прогнозируют третью волну коронавируса в Петербурге, поэтому настаивают на вакцинации горожан. Это поможет выработать иммунитет у населения.

Также петербургские врачи рассказали, что у человека также вырабатывается клеточный иммунитет к инфекции. Сейчас исследование этого проводят в городской больнице №40.

В Ленобласти за все время были заражены 44 247 человек (+88 за сутки), умерли – 1338+9), выздоровели 41 458 (+91).