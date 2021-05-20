Волонтеры очистят Петербург от рекламы наркотиков

Волонтеры выйдут на борьбу с рекламой наркотиков в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге волонтеры выйдут на борьбу с запрещенной рекламой наркотиков. В городе пройдет четвертая в этом году акция "Синяя птица - безопасная территория", в рамках которой добровольцы закрашивают надписи с предложениями приобрести психотропные вещества. Об этом в четверг, 20 мая 2021 года, рассказали в Смольном.

- Мы должны уберечь подрастающее поколение от наркотиков, которые губят людей, калечат их жизни. Продавцы психоактивных веществ в погоне за прибылью находят все новые способы рекламы своего преступного бизнеса, становятся все более изворотливыми, - отметил губернатор Александр Беглов.

Волонтеры и координаторы движения еженедельно мониторят улицы и закрашивают незаконную рекламу. Вместо нее остается символ мечты и стремлений к лучшему – синяя птица.

С начала появления движения, волонтеры закрасили 1100 рекламных надписей на улицах города. На сегодняшний день общее число участников акции около 1500 человек.