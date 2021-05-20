Временный госпиталь в "Ленэкспо" возобновит прием больных коронавирусом в Петербурге с 21 мая

Госпиталь для коронавирусных больных в «Ленэкспо» возобновляет работу Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Из-за прироста числа новых заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге с 21 мая 2021 года вновь начнет работу временный госпиталь в "Ленэкспо". Сейчас в павильоне номер 5 уже подготовлены 97 коек. Оказывать помощь пациентам будут сотрудники Госпиталя для ветеранов воин: 27 врачей, 36 медсестер и 15 санитаров.

- Начальником 5-го павильона назначен врач-инфекционист Руслан Дмитришен. Он уже отработал "две волны" пандемии и заведовал 7-м павильоном временного госпиталя, - рассказали в Смольном.

Из 97 подготовленных коек в "Ленэкспо" семь предназначены для реанимации.

За минувший день в Петербурге коронавирус обнаружили еще у 791 человек. В Смольном объявили, что будут усиливать контроль за соблюдением масочного режима. Нарушителям грозят штрафы.