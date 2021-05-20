Эксперт: Развитие комфортной среды должно охватывать каждый уголок Петербурга. Фото: личный архив.

Прорыв в развитии комфортной среды планирую совершить в городе на Неве. Вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, член Совета Национального объединения строителей Антон Мороз уверен, что в вопросах застройки городских территорий необходимо кардинально изменить систему взаимодействия власти и активных петербуржцев.

- У нас в сознании людей все, что связано со строительством – зло. Стройка воспринимается не как создание, а как разрушение, дискомфорт и так далее. Более того, строительный и девелоперский бизнес считают исключительно делом прибыли, а не созидания. Но так было, наверное, в лихие 90-е. Сейчас все совсем иначе, бизнес с каждым годом становится все более ответственным, - уверен эксперт. - Те, кто стоит у руля компаний разного уровня, хотят оставить после себя что-то действительно красивое, удобное, для будущих поколений: не просто квадратные метры и парковочные места.

Тенденция на развитие комфортной среды до сих пор воспринимается как что-то новое и очень глобальное. Но так мыслить - неправильно. Многие проблемы надо решать на месте, локально.

- Комфортная среда – это ведь не про картинки супер дизайнерских площадок. Мы просто обязаны услышать, что именно надо поменять в среде вокруг конкретного дома, детского сада или школы, чтобы всем стало удобно. Может пора принять новые нормативы освещенности. Или делать удобные спуски, чтобы не приходилось прыгать на проезжую часть с тротуара, - отмечает Антон Мороз - Мы должны сформировать абсолютно новую законодательную базу, новые требования. Такие, которые будут соответствовать сегодняшнему дню и запросам жителей. Чтобы никому и никогда больше не приходило в голову строить огромные, несуразные переходы над дорогами, а около поликлиник и детсадов всегда были подходы, парковки и так далее.