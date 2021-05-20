Грозу с ливнем, градом и штормовым ветром обещают в Петербурге вечером 20 мая

Ливень с сильным ветром накроет Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Региональное управление МЧС предупреждает о непогоде, которая обрушится на Петербург вечером четверга. По данным синоптиков, на которые ссылаются спасатели, в городе пройдет гроза с дождем и градом.

- 20 мая в вечернее время в Петербурге ожидаются грозы, ливни, град и кратковременное усиление ветра до 20 метров в секунду, - информирует пресс-служба МЧС.

Жителей и гостей города призывают к осторожности и советуют по возможности не выходить на улицу. Тем же, кто вышел. лучше держаться подальше от деревьев, дорожных знаков, рекламных конструкций и зданий, с которых может сдуть кровлю.

Автомобиль на всякий случай стоит убрать в гараж или хотя бы поставить на открытое место.