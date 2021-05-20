Иностранные болельщики смогут приехать в Петербург на ЕВРО-2020 без виз

Иностранцы с билетами на матчи смогут приехать в Россию без виз. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Иностранные болельщики смогут приехать в Петербург на ЕВРО-2020 без оформления российских виз. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Но это правило будет действовать только для обладателей билетов на игры.

- Виза не потребуется – нужны только билет на матч и паспорт болельщика, а также отрицательный ПЦР-тест для въезда в страну, - сообщает пресс-служба оргкомитета ЕВРО-2020 в России.

Напомним, что похожая система работала и во время Чемпионата мира по футболу 2018 года, но тогда наличие теста на коронавирус, что понятно, и билет не требовались - только FAN-ID.

Напомним, что игры Чемпионата Европы пройдут в нескольких городах континента, от России представлен только Петербург. Северная столица примет шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. ЕВРО-2020 (название оставлено прежним после переноса) пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.