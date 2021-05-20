На участке КАД на четыре дня ограничат движение

Движение по КАД ограничат на время ПМЭФ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Движение по участку КАД от Софийской улицы до развязки с Ропшинским шоссе на четыре дня ограничат движение транспорта. Точнее, грузовых автомобилей. Оно будет действовать на время проведения Петербургского международного экономического форума - ПМЭФ-2021.

- В период проведения ПМЭФ-2021, со 2 по 5 июня (включительно), на участке с 60-го по 94-й км КАД по внутреннему и внешнему кольцу будет введено ограничение движения для автомобилей массой более 3,5 тонн, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Водителей большегрузов просят быть внимательными и заранее продумывать маршрут движения в указанные даты.

Напомним, что основной площадкой ПМЭФ-2021 станет Экспофорум в Пушкине, само мероприятие пройдет в очном режиме. В 2020-м году форум был отменен по причине пандемии коронавируса.