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Авто20 мая 2021 18:43

На участке КАД на четыре дня ограничат движение

Это коснется грузовых автомобилей
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Движение по КАД ограничат на время ПМЭФ.

Движение по КАД ограничат на время ПМЭФ.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Движение по участку КАД от Софийской улицы до развязки с Ропшинским шоссе на четыре дня ограничат движение транспорта. Точнее, грузовых автомобилей. Оно будет действовать на время проведения Петербургского международного экономического форума - ПМЭФ-2021.

- В период проведения ПМЭФ-2021, со 2 по 5 июня (включительно), на участке с 60-го по 94-й км КАД по внутреннему и внешнему кольцу будет введено ограничение движения для автомобилей массой более 3,5 тонн, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Водителей большегрузов просят быть внимательными и заранее продумывать маршрут движения в указанные даты.

Напомним, что основной площадкой ПМЭФ-2021 станет Экспофорум в Пушкине, само мероприятие пройдет в очном режиме. В 2020-м году форум был отменен по причине пандемии коронавируса.

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