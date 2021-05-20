Эксперт предупредил о резком увеличении количества штрафов за парковку в Петербурге с июля

Передача полномочий от ГИБДД к Смольному грозит увеличением количества штрафов за парковку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Автоэксперт и координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов предрек резкое увеличение количества штрафов за неправильную парковку в Петербурге. Это произойдет с конца июня-начала июля. Именно тогда полномочия по оформлению неправильной парковки перейдут от ГИБДД к Комитету по транспорту.

- В Москве, например, после передачи полномочий городским властям, число штрафов увеличилось на порядок, а может, и на два. Что касается моего прогноза по Петербургу, с учетом того, что в городе довольно мало штрафов за парковку сейчас, я думаю, что их количество может увеличиться сразу в несколько раз, - рассказал эксперт «Мойке 78».

Напомним, что с 29 июня 2021 года оформлять нарушение правил парковки (стоянки и остановки) будут городские власти. Речь идет не о зоне платной парковки, а о всех дорогах Петербурга.

Стояние под знаком будет чревато штрафом в три тысячи рублей и эвакуацией машины - еще три тысячи сверху. Чтобы забрать авто назад, придется побегать.