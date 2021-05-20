В центре Петербурга вновь закрыли сады и скверы из-за плохой погоды

В Петербурге вновь закрыли центральные парки, скверы и сады из-за урагана. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В центре Санкт-Петербурга второй день подряд закрывают парки, скверы и сады из-за плохой погоды. В городе вновь ливень, сильный ветер и гроза. Напомним, МЧС предупреждает горожан о сильных порывах стихии – от 15 до 20 м/с. Жителям Северной столицы советуют не ходить около слабо закрепленных конструкций и поскорее вернуться домой. Погода, в общем, не для прогулок, о чем говорят и в комитете по благоустройству.

- Для обеспечения безопасности горожан временно будут недоступны Таврический, Овсянниковский, Лопухинский Никольский и Екатерининский сады, сад Сан-Галли, а также скверы Галины Старовойтовой и у Казанского собора, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что за последние два дня ураган повалил в городе около 300 деревьев, пострадали минимум три человека, их госпитализировали. На упавшие деревья и подтопленные улицы можно жаловаться по телефону дежурной службы комитета по благоустройству – 314-60-13.