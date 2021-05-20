Гроза с ливнем третий день подряд грохочет и сверкает в Санкт-Петербурге

В Петербурге третий день подряд бушует ураганный ветер и ливнем и грозой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге третий вечер подряд грохочет и сверкает гроза, окутавшая город вместе с традиционным ливнем. Судя по сервису «Яндекс.Погода», от осадков Северной столице сегодня, 20 мая, никак не отдохнуть. На улицах 8-балльные пробки. Как сообщает МЧС, порывы ветра в отдельных районах достигают 20 м/с. Из-за неблагоприятных условий в центре города закрыли парки, сады и скверы.

- Горожанам следует закрыть окна, машину поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций. При нахождении на улице обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что за два дня в городе в общей сложности упало примерно 300 деревьев, повреждены больше 20 автомобилей, а травмы получили три человека.