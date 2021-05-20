9-балльные пробки сковали Санкт-Петербург вечером 20 мая

В Петербурге пробки достигли 9 баллов вечером 20 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург сковали пробки вечером 20 мая. Их плотность достигла 9 баллов. Это на 2 пункта больше, чем обычно. Далеко не последнюю роль в этом сыграла непогода, в городе вновь прошел ливень с грозой. Порывы ветра достигали 20 м/с. Однако пока массовых ЧП, к счастью, не случилось, в отличие от предыдущих двух дней, когда ураган повреждал автомобили и травмировал людей.

- В 18:30 в Санкт-Петербурге наблюдалась самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Это внешняя сторона КАД, Большой Обуховский мост (Вантовый), от поста ГИБДД до Колтушского шоссе. Длина пробки составила 17,7 км, - передает сервис «Яндекс.Пробки».

На Невском проспекте было тоже плотно – 10 баллов при норме в 8. На Софийской улице, по направлению из центра, пробки достигли 8 баллов.