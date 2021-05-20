В Петербурге прорвало трубу у входа в здание Смольного

У здания Смольного в Санкт-Петербурге прорвало трубу, на дороге появились лужи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге у входа на территорию городского правительства прорвало трубу. Этот факт «Комсомолке» подтвердили в «Водоканале». На проезжей части под носом у чиновников стали появляться лужи. Оказывается, там дала сбой сеть диаметром в 200 мм.

- Днем поступила заявка о прорыве трубы в Смольном проезде, 1. На место оперативно выехала бригада «Водоканала», которая в ходе обследования дефектного участка выявила течь на сети диаметром 200 мм. В 14:15 вытекание локализовали. Всех абонентов уже обеспечили водоснабжением, - сообщила «КП-Петербург» пресс-служба «Водоканала».

Сейчас у здания Смольного восстанавливают асфальт, на месте вовсю трудятся подрядчики, благоустраивающие территорию. Дорогу обещают восстановить завтра, 21 мая, до 20:00.