Число больных коронавирусом увеличилось на 18% за неделю в Петербурге

В Петербурге на 18% выросло количество больных коронавирусом за неделю. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге суточное число зараженных коронавирусом выросло на 18,08% по сравнению с прошлым четвергом. Для наглядности, 13 мая, как рассказывают в Смольном, инфекцией заболели 1 095 человек, а 20 мая COVID-19 обнаружили у 1 293 горожан. За этот же период незначительно увеличилось количество госпитализаций – на 6,33%.

В стационарах сейчас свободно 13,2% коек. Доля тяжелобольных коронавирусом составляет 21%, 194 пациента, к сожалению, находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. В Смольном по-прежнему просят строже соблюдать меры безопасности из-за небольшого подъема заболеваемости.

- Использование средств индивидуальной защиты, соблюдение соцдистанции в общественных местах и участие во всеобщей вакцинации против COVID-19 сейчас имеют особое значение для предотвращения дальнейшего роста заболеваемости и смертности, - сообщается в последнем отчете Межведомственного совета по борьбе COVID-19.

Полный цикл вакцинации прошли уже почти 540 тысяч петербуржцев.