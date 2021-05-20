Проект парка «Тучков буян» на Петроградке заморозили до 2022 года

В Петербурге заморозили реализацию проекта парка "Тучков буян". Фото: "Студия 44", West 8

В Санкт-Петербурге заморозили минимум до 2022 года проект парка «Тучков буян». Напомним, общественное пространство должны построить в Петроградском районе на проспекте Добролюбова. Объект будет хорош, как обещают власти, в любой сезон. Например, летом в парке будет плавучая сцена, а зимой – каток. Однако горожан огорчил глава архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн, отвечающий за реализацию проекта.

- Пока проект заморожен. Прогнозировать не готов. Посмотрим со следующего года. Разговоры идут, но неясны источники финансирования, поскольку землю еще не передали городу от управления делами президента, - сообщил Явейн в группе бюро во «Вконтакте».

Добавим, что над проектом трудились не только петербуржцы из «Студии 44», но и голландцы из West 8, которые уже приложили руку к созданию «Новой Голландии» в Петербурге.