В Ленобласти усилили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости

В Ленобласти ужесточили ограничения по коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Ленинградской области усилили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости инфекцией. Но есть один «луч света» - Киришский район, который перевели из красной зоны в зеленую.

Работу детских лагерей теперь поручено регулировать только штабу по борьбе с распространением COVID-19 и Роспотребнадзору с помощью проверочного чек-листа. Следующие ограничения касаются массовых мероприятий.

- Для мероприятий, под эгидой муниципальных и региональных органов власти, в «красной» зоне на открытом воздухе разрешено участие до 200 человек, более 200 – при согласовании с Роспотребнадзором. В помещении можно организовать мероприятия при заполняемости до 50%, но не более 1 человека на 4 квадратных метра, - передает пресс-служба областного правительства.