37% квартир в новостройках Петербурга продают с чистовой отделкой

В Петербурге все чаще покупают квартиры с чистовой отделкой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге около 37% квартир в новостройках продаются с чистовой отделкой. Это устоявшаяся тенденция за последние 10 лет, как рассказывают аналитики консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg. Для сравнения, в 2016 году таких квартир делали на 11% меньше. Растут и объемы смешанных типов отделки в целях охвата максимальной целевой аудитории.

- Для покупателя эконом-сегмента чистовая отделка является выгодной и удобной, поскольку затраты на нее включаются в общую стоимость квартиры, а значит, покрываются ипотекой, процент по которой ниже, чем потребительский кредит на тот же ремонт. К тому же экономится время на сам процесс и переезд, - считает глава отдела исследований консалтинговой компании Светлана Московченко.

Добавим, что квартиры в элитных ЖК Петербурга обычно сдают без отделки, чтобы покупатель с крупным кошельком сам решал, в каких условиях ему жить.