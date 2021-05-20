Фонтан высотой в пятиэтажку забил на Ленинском проспекте в Петербурге из-за прорыва трубы

В Петербурге прорвало трубу возле "Максидома" на Ленинском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге эффектно прорвало трубу на Ленинском проспекте возле «Максидома». В итоге на газоне, совсем рядом с проезжей частью, забил фонтан. По словам очевидцев, струя воды взлетела вверх на высоту пятиэтажного дома. На место оперативно прибыла аварийная бригада. Оказалось, что в Кировском районе проводят испытания теплосетей. И вот результат. Хорошо, что это случилось сейчас, а не зимой.

Вскоре место оградили, а трубу - отключили. Фото: vk.com/spb_today

- Выход воды на поверхность локализовали. Участок трубопровода отключили. В ближайшее время технологическое нарушение устранят. В зоне вытекания оказались несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб возместят владельцам авто, - сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Добавим, что в случае появления подобного фонтана не стоит проходить или проезжать рядом, подвергая жизнь опасности. Следует сразу звонить в «аварийку».