Машина ДПС попала в жесткое ДТП в Санкт-Петербурге

В Петербурге зажало инспектора ДПС при аварии полицейского и гражданского авто. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на перекрестке проспектов Испытателей и Сизова произошло серьезное ДТП с участием патрульной машины ДПС. Все произошло около 22:40. Авария попала на камеры видеонаблюдения.

Судя по записи, полицейский автомобиль двигался по пересечению дорог, используя световые и звуковые спецсигналы. Однако один из водителей не успел среагировать на авто и влетел в него. От удара в бок машина ДПС откатывается в забор и застревает. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

- Сотрудника ДПС зажало в авто, - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте».

На фотографиях с места происшествия, опубликованных в соцсетях, заметно, что вызволять зажатого полицейского приехали спасатели МЧС. «Скорой» рядом не видно.