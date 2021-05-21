В Петербурге ищут пропавшего студента СПбГУ, которому грозит серьезная опасность

В Петербурге пропал без вести 20-летний студент матмеха СПбГУ. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге пропал без вести студент матмеха СПбГУ Владислав Песков. Рано утром 20 мая 20-летний парень вышел с территории студгородка в Петродворцовом районе. В 15:40 он последний раз выходил на связь. С тех пор о нем ничего не слышно. Тем временем за окном уже глубокая ночь. Друзья и родные Влада считают, что ему грозит серьезная опасность, но причины таких мыслей не объясняют.

Поисками студента уже занялись волонтеры отряда «ЛизаАлерт», а также полицейские. Есть предположения, что молодой человек мог уехать в Выборг.

- Приметы: рост: 178 см, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, до плеч. Был одет в зимнюю куртку, темные штаны, кроссовки. Особая примета следующая – носит очки, - сообщают поисковики «ЛизаАлерт».

Любую информацию о местонахождении Влада можно сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.