В Ленобласти молодая блондинка взяла 125 тысяч рублей за массаж 92-летней пенсионерки

Полиция ищет молодую блондинку, которая украла 125 тысяч рублей у 92-летней пенсионерки во время массажа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области в городе Волхов молодая блондинка украла 125 тысяч рублей у 92-летней пенсионерки после процедуры массажа. Бабушку не смутило, что к ней средь бела дня наведалась неизвестная женщина да еще и с таким необычным предложением. Расслабляющая процедура продлилась около получаса. После этого женщина испарилась и была такова.

- Ищем блондинку, была одета в платье разных цветов. Других примет бабушка преклонного возраста не заметила. Деньги она держала в кармане одежды, которая лежала на кресле. Вероятно, воровка стащила их во время проведения массажа. Видеонаблюдения на месте, к сожалению, нет, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

С места изъяли сверток газеты для исследования ДНК, следы рук блондинки, а также два прозрачных пакета. Возбуждено уголовное дело. За кражу женщине грозит до 5 лет лишения свободы.