Петербуржец получил 2 года условно и штраф 100 тысяч рублей за наезд на полицейского

В Петербурге дали 2 года условно пьяному водителю, сбившему сотрудника МВД. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге дали два года лишения свободы условно буйному водителю «Лады», который наехал на полицейского. Вдобавок его наказали двухлетним испытательным сроком и штрафом в размере 100 тысяч рублей. Все произошло 1 марта 2021 года. Пьяного водителя попросили остановиться и предоставить документы. Вместо этого он сбил сотрудника МВД своей открытой дверью. Мужчина, можно сказать, тут же получил уголовное дело.

- Полицейский получил легкие травмы, но своими действиями водитель применил насилие к представителю власти при исполнении должностных обязанностей и подорвал авторитет госслужбы в глазах общества. В суде мужчина вину признал и раскаялся в содеянном, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

К слову, штраф мужчина заплатит не в пользу государства, а пострадавшему полицейскому.