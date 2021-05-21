Последние новости в Санкт-Петербурге на 21 мая 2021 года: Причины прогулки голой девушки по центру и задержание школьника с пистолетом

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 21 мая 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» вновь собрала громкие последние новости в Санкт-Петербурге, в этот раз к утру пятницы 21 мая. Накануне в городе вновь была гроза с ураганным ветром, порывы которого достигали местами 20 м/с. Стихия бушует в Северной столице третий день подряд, но вчера обошлось без массы происшествий. В центре разве что закрыли парки, сады и скверы, у МЧС работы практические не было. Вдобавок «Водоканал» ликвидировал немногочисленные локальные подтопления из-за ливня.

«КП» все-таки выяснила причины прогулки голой рыжеволосой девушки по центру Петербурга. Напомним, «Еву» заметили на улице Восстания, что называется, в чем мать родила. Оказалось, что дама несовершеннолетняя. По версии полиции, она приняла наркотик, ее сознание улетело в тартарары, после чего дева выбежала голой на белый свет. 17-летнюю девушку в итоге госпитализировали в медучреждение.

Силовики задержали 17-летнего подростка, который пытался пройти в школу на Индустриальном проспекте в страйкбольной форме. Кроме этого при нем был пистолет. Охрана не пустила мальчика в учреждение, после чего на место оперативно прибыли правоохранительные органы. Причины такого наряда (особенно после трагедии в Казани - Прим.ред.) сейчас выясняются.