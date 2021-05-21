Ежедневная госпитализация больных коронавирусом выросла в Петербурге на 6,3%

В Петербурге увеличилась госпитализация больных коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдаются признаки третьей волны коронавируса. Так, за неделю в городе выросла регистрация новых случаев заболевания: по сравнению с четвергом неделей ранее, на 18,08 процентов. Об этом рассказали в комитете по здравоохранению в 20 мая 2021 года.

- На 6,33 процента выросла суточная госпитализация взрослых пациентов с коронавирусом. За прошедшие 7 дней количество активно больных новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 0,26 процентов, - говорится в отчете ведомства.

Всего сейчас в Петербурге для больных коронавирусом развернуто 5 543 койки, из которых свободно 730 мест - это 13,2 процента от всего коечного фонда. Напомним, что накануне вновь начал работу временный госпиталь в "Ленэкспо". Пока что больных начнет принимать только один павильон.