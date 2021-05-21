Полицейский ногой пытался остановить гонщика на "Рено" в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В ночь на пятницу, 21 мая 2021 года, в Санкт-Петербурге сотрудники полиции пытались поймать гонщика на "Рего Логан". Свидетелем "плана перехвата" стал случайный водитель. Он увидел, как из одной из полицейских машин вышел страж порядка и попытался остановить нарушителя ногой.

- План перехват в 2:37 ночи на Муринской дороге. Полицейские пытались остановить "Рено Логан", - рассказал очевидец.

Одна из полицейских машин выехала на встречу "Рено", однако проезд не перегородила. Вместо этого сотрудник ДПС бросился на машину сам, замахнувшись ногой. Однако это остановить гонщика не помогло.

- Ногой остановить хотел? Оригинально. Тачку пожалели свою? Могли бы дорогу перекрыть, - предложила в комментариях к видео одна из петербурженок.

После неудачи, полицейский сел обратно в машину и продолжил погоню вместе со своими коллегами.