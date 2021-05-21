Холод и дожди ждут Петербург 21 мая

Холодно и дождливо будет в Петербурге 21 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге временно закончилась аномальная жара, радовавшая горожан последнюю неделю. Но чем ближе к выходным, тем погода пасмурнее. В пятницу, 21 мая 2021 года, в Северной столице будет холодно и дождливо. Нежных солнечных лучей сегодня можно не ждать.

- Сегодня, 21 мая, метеорологические условия в Северной столице будут определяться тыловой часть циклона с центром над югом Финляндии. Он принесет в регион обширные и плотные облачные поля, временами будет вызывать дожди и существенно ограничит дневной прогрев, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге будет холодно, до 13-15 градусов выше нуля, по Ленинградской области тоже не лучше - плюс 11-16 градусов. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду, с сильными порывами.