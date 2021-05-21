Водитель протаранил забор в Петербурге и уехал на разбитой машине

Водитель протаранил забор в Петербурге и уехал с места аварии на разбитой машине Фото: СОЦСЕТИ

Серьезная авария произошла ночью в пятницу, 21 мая 2021 года, в Санкт-Петербурге. На пустой дороге в 3 часа после полуночи водитель на белом Volkswagen протаранил ограждение напротив дома 31 по Софийской улице. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- В раи оне 3:15 часов в разделительное ограждение влетел белыи автомобиль. Идентифицировать его было сложно, так как я проходил мимо, а автомобиль был разбит в "тотал", - рассказал очевидец.

Также по словам прохожих людей, водитель разбитой машины не был пьян, а просто уснул за рулем, из-за чего и влетел в забор.

Однако после аварии, отряхнувшись, мужчина оценил ситуацию и вызывать полицию не стал. Он просто сел в разбитый всмятку автомобиль и поехал дальше по своим делам.