Два парка откроются в Ленобласти в начале июня

В начале июня в Ленобласти откроют два парка Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области в начале июня откроются два новых парка. В пятницу, 21 мая 2021 года, стало известно, что в Дубровском городском поселении Всеволожского района для местных жителей станут доступны обновленные, облагороженные территории парков "Невский и "Надежда". Также в деревне Большой Двор Бокситогорского района откроется универсальная площадка.

- В общей сложности по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2021 году в Ленобласти благоустраивается 77 общественных территорий во всех районах, - пишет "Мойка78" со ссылкой на администрацию области.

Какие парки, дворы или площадки будут преображены в будущем году, выбирают сами жители региона. На сайте программы до 30 мая проходит голосование: предлагается выбрать общественные территории и дизайн благоустройства, который впоследствии будет реализованы.