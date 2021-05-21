В ЦПКиО пройдет знаменитый петербургский фестиваль тюльпанов

В Петербурге состоится традиционный фестиваль тюльпанов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Знаменитый фестиваль тюльпанов пройдет в Петербурге уже в ближайшие выходные. Традиционное мероприятие в этом году состоится в очном формате. В прошлом сезоне из-за пандемии мероприятие переносилось в онлайн - полюбоваться цветами можно было только на фотографиях.

- Елагин остров всегда был одним из любимых мест отдыха петербуржцев. Фестиваль тюльпанов – настоящий весенний праздник. Такие традиции нужно продолжать и сохранять, - отметил Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба губернатора Петербурга.

Само мероприятие стартует в эти выходные, 22-23 мая и продолжится в следующие, 29-30 числа. К первой дате распустятся более ранние сорта тюльпанов, а ко второму - поздние цветы. Всего на площади в 4000 квадратных метров садовниками было высажено более 200 тысяч тюльпанов.

Цена на вход в ЦПКиО во время фестиваля тюльпанов составляет 250 рублей.