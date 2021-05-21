Полиция нашла двух новых жертв серийного педофила из Петербурга

Двух новых жертв серийного педофила из Петербурга нашли следователи Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга и следственный комитет нашли двух новых жертв серийного педофила из Красногвардейского района. Подозреваемого 62-летнего мужчину задержали 19 мая 2021 года после заявления об изнасиловании 11-летнего ребенка. Оказалось, что на счету подозреваемого, который ранее уже был судим за аналогичные преступления, есть еще жертвы.

- Установлено, что с 1 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года подозреваемый совершил развратные действия в отношении 14-летнего ребенка. Также с 1 июня 2020 года по текущий май он совершил иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего 2009 года рождения, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Всего сейчас следствию известно о четырех жертвах мужчины. Среди них еще один 14-летний подросток.

По факту возбуждено четыре уголовных дела, подозреваемый находится под стражей. Ему грозит более 10 лет тюрьмы.