Ограничения на дорогах в Петербурге с 21-22 мая

Новые ограничения вводятся на дорогах Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые ограничения на дорогах вводятся в Петербурге с 21 и 22 мая. Об изменениях на дорогах информирует Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга. «Узкие места» образуются в трех различных районах города.

- С 21 мая по 13 июня в связи с производством работ по текущему ремонту дороги будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение транспорта по улице Ольги Форш от Учительской улицы до Тимуровской улицы, исключая перекресток с проспектом Просвещения, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Также с 21 мая, но из-за работ по реконструкции теплосетей, закрывается движение по 10-ой Советской улице от Новгородской до Мытнинской улицы. Ремонт будет идти более двух месяцев и закончится только 31 июля.

С 22 мая и по 10 октября ограничивается движение транспорта по Мончегорской улице от Малого до Большого проспекта Петроградской стороны.

Кроме того, с 22 по 26 мая и с 6 по 10 октября ограничивается движение транспорта по самому Большому проспекту от Мончегорской до Пионерской улицы.