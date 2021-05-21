Пьяный гонщик на "Рено" врезался в забор, уходя от полицейской погони в Петербурге

Полиция Петербурга задержала пьяного гонщика на "Рено" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге гонщика на "Рено Логан", которого полицейские пытались остановить даже ногами, поймали. Погоня за нарушителем произошла в три часа ночи 21 мая 2021 года. На Муринской дороге сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль для проверки документов у водителя, однако тот требование не выполнил и предпринял попытку скрыться.

- Сотрудниками ГИБДД было организовано преследование. В ходе погони водитель Рено не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение (отбойник), после чего был задержан, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Один из петербуржцев стал свидетелем погони. Он увидел, как один из полицейских выбежал из машины и попытался остановить гонщика ногой.

Водителем "Рено" оказался пьяный 26-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции. Оказалось, что его не первый раз задерживают за нарушение ПДД. Теперь ему грозит лишение прав.