Град, размером с яйцо, засыпал Ленобласть

Град прошел над Бокситогорским районом. Фото: Полина ЖУКОВА

Очередной удар непогоды получила Ленинградская область. Вечером 20 мая на отдельные районы обрушилась гроза, а кое-где прошел град. Ледяные шары размером с перепелиное яйцо падали на землю в Бокситогорском районе. А синоптики, тем временем, прогнозируют новые погодные напасти.

- 21 мая в Ленинградской области ожидается облачная погода, местами умеренные дожди. Ветер переменных направлений, умеренный, с резкими порывами до сильного. Температура воздуха составит +13...+18 градусов, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Что касается предстоящих выходных, то они также будут не слишком теплыми - от +12 до +18 градусов, с небольшими дождями в субботу и сильными в воскресенье. Во второй день уик-энда также ожидается сильный ветер.

А вот гроз синоптики не обещают.